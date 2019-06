Real predstavio gostujuće dresove za sljedeću sezonu glazbenim spotom koji je zapalio internet

Real Madrid je predstavio gostujući dres za sezonu 2019/20. uz pomoć glazbenog video spota

U 'kraljevskom klubu' sve uvijek mora biti glamurozno pa je tako i novi dres za gostujuće utakmice dobio glazbeni uradak od tri minute koji je objavljen na društvenoj mreži Reala.

Pjesmom 'If You Create The Noise' izvođača Denoma, Anite Kurube i Ikkija predstavljen je Adidasov dres za sljedeću sezonu koju će nositi zvijezde madridskog kluba.