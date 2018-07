Real pravi probleme razočaranom Kovačiću: To je ovog ljeta najmanje očekivao

Iako je čvrsto odlučio otići iz Madrida, Real ne želi pustiti Matea Kovačića ovog ljeta, zbog čega je odlučio skratiti svoj godišnji odmor i pokušati s klubom riješiti trenutnu situaciju...

Nakon osvojenog srebra s Hrvatskom sastao se nakratko s novim trenerom Julenom Lopeteguijem i objasnio mu zašto želi otići, no čini se da u Madridu za to nemaju sluha.

Naime, uprava Reala ne vidi pravu zamjenu na tržištu za Kovačića i ne želi ga pustiti iz kluba ovog ljeta, s obzirom da je već odlaskom Cristiana Ronalda izgubila jednog važnog igrača.

Španjolski dnevnik As tvrdi kako je Kovačić zbog toga odlučio skratiti svoj godišnji odmor i vratiti se ranije u Madrid kako bi riješio svoju situaciju.

Za njegove usluge zainteresirani su Manchester City, Roma i Bayern, no do transfera ne može doći dok Real ne da svoj pristanak. Zasad na to uprava nije spremna...