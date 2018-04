Real do 98. minute gubio 0:3, a onda je Ronaldo zabio s 11 metara

Nogometaši Juventusa na krilima našeg Marija Mandžukića i njegova dva gola stigli su na korak do senzacije. Do sudačke nadoknade vodili su 3:0 i samo sekunde dijelile su ih od produžetka a onda je engleski sudac Michael Oliver dosudio penal kojeg je u gol pretvroio Cristiano Ronaldo

Nakon što je Roma senzacionalno izbacila Barcelonu, korak do podviga bio je i Juventus koji je u prvom susretu u Torinu izgubio od Reala 0:3. Nikad se u povijesti Lige prvaka nije dogodilo da jedna momčad ispusti tri razlike na domaćem terenu. No, Juve je bio korak do podviga.

Talijani su do sudačke nadoknade vodili 3-0 i bili korak do produžetka, no u posljednjim trenucima susreta engleski sudac Michael Oliver je dosudio sumnjivi kazneni udarac kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo. Oliver je pritom isključio Buffona zbog prigovora.