Reakcije nakon izgubljene utakmice hrvatskih vaterpolista koja se trebala dobiti: Teško se tome prilagođavamo, loše reagiramo...

Hrvatski vaterpolisti u srijedu su poraženi od Rusije s 13:14 (5-3, 4-4, 4-4, 0-3) u dvoboju 4. kola skupine B olimpijskog kvalifikacijskog turnira u Rotterdamu, čime su pali na drugo mjesto kolo prije kraja grupne faze natjecanja.

'Osim gorkog okusa, nasreću, ova utakmica nema prevelik značaj za daljnji tijek natjecanja. Kako stvari stoje, imat ćemo nešto težeg protivnika u četvrtfinalu, međutim to su nijanse', izjavio je nakon prvog poraza u Nizozemskoj pomoćni trener hrvatske reprezentacije Mile Smodlaka te istaknuo najveći problem s kojim su naši vaterpolisti suočeni:

'Ono što nas brine su padovi u našoj igri. Teško se prilagođavamo na ovakav kriterij suđenja, no jednostavno se tome moramo prilagoditi kako nas takve situacije ne bi dovodile do stresa u kojem loše reagiramo. Još kada se uz to veže činjenica da propustimo iskoristiti nekoliko stopostotnih prilika, dovedemo se u situaciju da dobivenu utakmicu na kraju izgubimo.'