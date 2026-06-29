Razgovarali smo s jedinim Hrvatom koji je trenirao Cristiana Ronalda: Imao sam situacije gdje smo...

Portugal nam je već jednom zagorčao život na velikim natjecanjima. Bilo je to na EURO-u 2016. godine u Francuskoj, kada je golom Quaresme, pred sam kraj produžetka, stigao do pobjede 1:0 i plasmana u četvrtfinale.

I tada je za Portugal igrao Cristiano Ronaldo, no u to je vrijeme bio igrač Reala. Danas, deset godina kasnije slavni Portugalac nosi dres saudijskog Al Nassra, gdje mu je trener u proljeće 2023. godine bio i Hrvat Dinko Jeličić, danas 52-godišnjak, koji je taman u pregovorima za novi posao. Posljednji mu je bio na klupi Gorice.

Za početak, kakav vam je dojam ostavio Portugal u dosadašnjem dijelu prvenstva, odnosno osjeća li se taj 'teret' Ronalda?

Jesam, gledao sam utakmice. Jasno, sada se provlače sve te priče, pa čak i Quaresmin komentari da unutar momčadi postoji nezadovoljstvo. Ali zapravo, on je čak komentirao cijelu momčad, da nije u pravom ritmu, da ne pokazuje sav svoj potencijal. S druge strane, meni je smiješno da se sada sve svaljuje na Ronalda, kao ključnog problema. I to mi ne pije vodu, jer tamo je takva koncentracija kvalitete da bi oni, i da igraju s igračem manje, morali pobjeđivati. Naravno, slažem se, da bi mogli izgledati bolje, mogli bi. Definitivno.

A kakav vam je Ronaldo izgledao na terenu?

Naravno da nema onu moć kakvu je imao prije, kada je stvarao višak. Ali s druge strane, on je još uvijek u takvom fizičkom stanju da može doprinijeti momčadi. I po mom mišljenju, njegova nogometna inteligencija i ono što on može momčadi donijeti, Portugalu svakako može koristiti. Na koji način je to posloženo u reprezentaciji, odnosno razmišlja li Martinez da samo s njim kao starterom to može napraviti, to je očigledno tako.

Kakva su vaša iskustva bila s Ronaldom? Je li mu se moglo nešto sugerirati?

Moja iskustva su bila pozitivna. Iako znamo situacije gdje ta iskustva i nisu bila takva, gdje je ulazio u nekakve probleme, konkretno u zadnjem mandatu u Manchester Unitedu. I to onda nije dobro ni završilo. Ali sigurno da i on ima tu crtu, odnosno da se postavlja pitanje kako bi reagirao, da nije starter. On je uvjeren da on još može biti na visokoj razini i isporučiti kvalitetnu izvedbu. I ja to isto smatram, ali pitanje je mora li baš u svakoj utakmici biti starter. No, to je sada pitanje izbornika. S time, naglašavam, njegovo fizičko stanje nije upitno. Iako, to nije razina, što je i normalno s obzirom na godine, kada je bio u naponu snage i na svom vrhuncu.

A da ga se mimo njegove volje stavi na klupu? Bi li počeo kvariti atmosferu ili bi podnio normalno, sportski?

Mislim da ne bi ništa radio kontra momčadi. On je profesionalac. Iako mu sigurno mu ne bi bilo drago, kao što to nije drago ni kada imaš 7, 17, 27 ili 37 godina, da sjediš na klupi. Što je zapravo i normalno za svakog nogometaša. S druge strane, uz kvalitetnu komunikaciju, a to opet govorim iz osobnog iskustva, ja sam imao situacije gdje sam komunicirao s njim neke stvari i vidio sam da jako dobro akceptira. I da razumije. Ljudi imaju percepciju da je on razmažena zvijezda, ali to nije tako. 3:45 Dakle, mislim da kroz razgovor i procjenu izbornika, i komunikaciju na pravi način, sve se to može odraditi bez problema. Ponavljam, to je moja perspektiva i iskustvo kakvo sam imao. I tu se moram ograditi. U odnos njega i izbornika ne mogu i ne želim ulaziti, jer pozadinu ičega, ako uopće nešto i postoji, ne znam. Iako meni izvana to uopće ne izgleda nešto pretjerano problematično. Meni se čini da to više mediji pumpaju i prikazuju nekakvo nezadovoljstvo unutar momčadi.

Kakvim vidite izglede Hrvatske?

Realno, Portugal je tu favorit. Ali sada, nakon igara u skupini, gdje smo pokazivali napredak iz utakmice u utakmicu, a ova treća je bila, rekao bih, najstabilnija, mislim da sad mogu, kako se kaže 'odčepiti' i posve rasterećeno odigrati jednu utakmicu. A opet na razini ozbiljnosti, pogotovo što se tiče koncentracije, kao što su odigrali ovu zadnju. Svjesni smo svi da utakmica protiv Engleske bila takva kakva je bila, s dosta nestabilnosti i igrača koji nisu bili na pravom nivou. Protiv Paname prvo poluvrijeme je također bilo dosta bilo problematično. Od drugog poluvremena te utakmice, sve se počelo stabilizirati. Mislim da mi tu uvijek imamo šansu. I nas doživljavaju kao momčad protiv koje je jako teško igrati. Koliko god svi potenciraju te nekakve, idemo reći, naše slabosti, ali i stil igre koji gajimo, koji je prilagođen onom što imamo. S druge strane treba biti objektivan, ako malo analiziramo sva zadnja velika prvenstva i kojih igrača nema iz tog perioda, mislim da taj prvi cilj s prolaskom skupine je ostvaren. Sve ostalo je nama veliki bonus. Cilj smo ispunili, a sad se idemo rasterećeno 'pofajtati' s ovima. Definitivno ih možemo iznenaditi i plasirati se u osminu finala.