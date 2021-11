Prvi tenisač svijeta Novak Đoković objasnio zašto se slomio u najvažnijem trenutku karijere: Nikada u životu nešto takvo nisam doživio...

Novak Đoković priznao je da nikada prije nije doživio toliki pritisak kao dok je pokušavao osvojiti kalendarski Grand Slam na US Openu ove godine

Prvi igrač svijeta se borio da postane prvi tenisač nakon Roda Lavera 1969. koji je osvojio sva četiri Grand Slam turnira u istoj godini. Došao je do trofeja na Australian Openu, Roland Garrosu i Wimbledonu, ali nije uspio na posljednjoj prepreci, jer ga je u finalu US Opena pobijedio Daniil Medvedev.

na to se već navikao

'Bio sam vrlo blagoslovljen što sam bio u poziciji da se borim za kalendarski Grand Slam. To se događa jednom u 50 godina ili možda i više. Mogućnost osvojiti četiri velika turnira zaredom, ne u kalendarskoj godini, već 2015. i 2016., pomoglo mi je da shvatim kako se nositi sa situacijom iako je bila malo drugačija', rekao je Đoković za Tennis Channel te dodao:

'Ali to je i dalje bio najveći pritisak koji nikada nisam doživio u svojoj karijeri. Iskustvo koje sam imao u igranju na najvišoj razini više od 10 godina definitivno je pomoglo da se stvari drže pod kontrolom. Nažalost, u tom najvažnijem meču protiv Daniila u finalu nisam uspio. Ništa se ne može oduzeti njegovom nastupu, njegovoj pobjedi, bio je to izvanredan tenis s njegove strane cijeli turnir pa je to zaslužio, ali sam bio pomalo razočaran znajući da sam ja mogao bolje.'