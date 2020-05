Prsten vlasnika New England Patriotsa Roberta Krafta, koji je dobio nakon pobjede njegove momčadi na 51. Super Bowlu, prodan je za 1,025 milijuna američkih dolara na dobrotvornoj aukciji s koje će sav prihod ići za akciju 'All In Challenge' čiji je cilj pribaviti hranu za ljude koji su najviše pogođeni pandemijom bolesti Covid-19

Identitet osobe koja je dala pobjedničku ponudu nije otkriven. Robert Kraft će toj osobi uručiti prsten na stadionu Gillette, gdje Patriotsi igraju svoje domaće utakmice, a do tamo će ga dovesti osobni zrakoplov vlasnika New Englanda. Prsten sa 283 dijamanta je posebno vrijedan, jer su u tom Super Bowlu 2017. Patriotsi stigli do pobjede nad Atlanta Falconsima nezabilježenim preokretom. Naime, u jednom je trenutku momčad predvođena trofejnim trenerom hrvatskih korijena Billom Belichickom i ponajboljim 'quarterbackom' svih vremena Tomom Bradyjem gubila 28-3, da bi na kraju Patriotsi slavili u produžetku sa 34-28. Početna ciijena prstena bila je 75.000 dolara, a konačnu cijenu preko milijun dolara dostigla je čak devet dana prije kraja aukcije. U 'All In Challengeu' je do petka skupljeno više od 45 milijuna USD.