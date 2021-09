Prozvani novinar prokomentirao sporni audiozapis te je iskreno rekao ono što mu je na duši: 'Ako je snimka autentična...'

Dok se čeka očitovanje Ivana Bebeka u vezi audio snimke (još nije potvrđena autentičnost) oglasio se novinar Blaž Duplančić kojeg je navodno prozvao hrvatski nogometni sudac

'Blaž Duplančić je jedno obično štene, koje je bilo oslobođeno tjelesnog. Kažem ti, ta situacija, Livaja se okreće, ovaj diže ruke, dolazi do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno, onda dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta i sam sebi zapne nogu. Da, kontakt, ali lagani kontakt i onda on sam sebi zapne nogu. To što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da Livaja nije u principu u svojoj kretnji, jednako kako je ovaj došao do Livaje, došao i on do njega. Tako da to meni nije kazneni udarac i ne može biti kazneni udarac. Odnosno, ako ga sviraš, može proći, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj. A ako ćemo mi ići eto tako, da bi zadovoljili Hajduk ili navijački puk Hajdukov, da ne bi oni onda mijaukali, onda najbolje da krenemo utakmicu s 2:0 na Poljudu pa onda nastavimo dalje, da možemo normalno suditi, to mi je degutantno. Ali, recimo, pričao sam s pet splitskih novinara i oni kažu da njima isto to nije dovoljno za kazneni udarac. Normalno, oni to nemaju muda napisati. Blaž Duplančić je to što je, uvijek je bio isti takav i on će umrijet takav, to je jedno obično sme..e. Onaj tko je malo duže u nogometu, već je navikao na iste scenarije iz ove kuhinje dolje. Ma, nemam se više snage ni živcirati, da ti budem iskren', rekao je Bebek.