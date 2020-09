Proslavljeni hrvatski trener zbog problema sa srcem hitno se iz Španjolske vratio u Split; stanje mu je sada stabilno

Hrvatski vaterpolo trener Dragan Matutinović (66), koji je početkom mjeseca preuzeo vođenje španjolskog kluba CN Alhambre, morao je napustiti Španjolsku zbog problema sa srcem te se vratiti u Split na liječenje

'Trenirao je našu momčad tjedan dana, no onda je osjetio probleme sa srcem, imao je aritmiju (nepravilan rad srca) pa je morao otići u Split na liječenje', rekao je u petak Pío Salvador Aguirre, predsjednik CN Alhambre, u telefonskom razgovoru za Hinu.

Matutinović je sa srčanim problemom došao iz Hrvatske 1. rujna u Granadu gdje je s trećeligašem CN Alhambrom potpisao ugovor na dvije godine uz mogućnost produženja suradnje. Ponio je lijekove no nisu bili dovoljni.

'On je sada stabilno, oporavlja se doma u Splitu. Nadamo se njegovom povratku, kada se opet napuni energijom. Ne znamo kada će to biti, nadamo se u studenom, no najvažnije je da on bude zdravstveno dobro i uopće spreman za treniranje momčadi', izjavio je Aguirre.

Zasad je nepoznato hoće li Matutinović, prvak Europe sa splitskim POŠK-om iz 1999. godine, moći nastaviti s trenerskim poslom koji izaziva povišene emocije. U petak nije bio dostupan za komentar. Ugovor s CN Alhambrom ostaje na snazi.

Matutinović je napustio ekipu uoči ključne utakmice jer će CN Alhambra 2. listopada u Madridu igrati utakmicu protiv Olivar de Zaragoze za ulazak u drugu španjolsku ligu.

'Bio je ovo hladan tuš za momčad', istaknuo je Aguirre koji će umjesto Matutnovića sjesti na klupu.