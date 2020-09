Morbidan ritual UFC-ovog izazivača za titulu prvaka; prije svake borbe odlazi u šumi gdje je pronašao obješenog čovjeka i onda...

Još nešto više od tjedan dana preostalo je do borbe karijere UFC-ovog poljskog poluteškaša, Jana Blachowicza. 26. rujna na Fight Islandu borit će se protiv Dominicka Reyesa za titulu prvaka, a prije nego što otputuje u Abu Dhabi će odraditi svoj ritual. A to je dodir užeta čovjeka kojeg je prije nekoliko godina pronašao obješenog

'Policajac me je pitao želim li dio užeta ponijeti kući. Pitao sam ga zašto, da bi mi on rekao da je to za sreću. Ispričao mi je kako su prije ljudi vjerovali da, kad pronađeš obješenog čovjeka, trebaš uzeti njegovo uže jer će ti donositi sreću. Provjerio sam na internetu i uvjerio se u njegove tvrdnje. Uže nisam uzeo, ali prije svake borbe dođem na ovo mjesto i dotaknem to uže, koje i dalje visi na istoj grani. Otkako to radim imam 90 posto uspješnosti', ispričao je Jan.

Borci imaju različite rituale, običaje i amajlije, no ovo je svakako jedna koja se po apsolutno svemu razlikuje od drugih. Vidjet ćemo hoće li Blachowiczu i dalje ova rutina donositi efekta.