Problemi na Poljudu; Hajduk protiv Rijeke bez trojice ozlijeđenih

I.Ž.

30.08.2025 u 12:46

Ante Rebić NK Hajduk
Ante Rebić NK Hajduk Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic
Hajduk i Rijeka sutra na Poljudu (21 sat, MAXSport 1, HDTV, MAXtv) igraju derbi 5. kola SuperSport HNL-a. Domaćin će za Jadranski derbi biti značajno oslabljen

Hajduk na starsu SHNL sezone ima stopostotan učinak, u prva četiri prvenstvena kola su na Poljudu pobijedili Istru 1961, Goricu i Slaven Belupo te Osijek u gostima te se nalaze na drugom mjestu iza vodećeg Dinama koji ima bolju gol razliku.

No, trener Gonzalo Garcia ima problema, za utakmici s Rijekom sigurno neće moći računati na ozlijeđene Antu Rebića, Zvonimira Šarliju i Marina Skelina

Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Ivan Janić iz Iloka, a četvrti sudac je Filip Cindrić iz Nove Kapele. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba. 

Otkriveno zašto je Zvonimir Boban odbio putovati s momčadi Dinama u Varaždin
