Problemi na Poljudu; Hajduk protiv Rijeke bez trojice ozlijeđenih

Hajduk na starsu SHNL sezone ima stopostotan učinak, u prva četiri prvenstvena kola su na Poljudu pobijedili Istru 1961, Goricu i Slaven Belupo te Osijek u gostima te se nalaze na drugom mjestu iza vodećeg Dinama koji ima bolju gol razliku.

No, trener Gonzalo Garcia ima problema, za utakmici s Rijekom sigurno neće moći računati na ozlijeđene Antu Rebića, Zvonimira Šarliju i Marina Skelina.

Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Ivan Janić iz Iloka, a četvrti sudac je Filip Cindrić iz Nove Kapele. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba.