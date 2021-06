Približava se Euro, a hrvatski reprezentativac je pred fantastičnim transferom koji njegovom klubu donosi milijune eura

Uoči početka Europskog prvenstva opet se zakuhalo oko prvog vratara hrvatske reprezentacije Dominika Livakovića koji je zasad još uvijek u Dinamu, ali to bi se moglo uskoro promijeniti

Iza Livakovića je sjajna sezona u 'modrom' dresu, a dokaz je i to što je izabran u All Star momčad Europske lige u kojoj je Dinamo došao do četvrtfinala, a to nije ostalo nezamijećeno kod bogatih klubova.

Za mladog golmana i ranije su se vezivali brojni inozemni klubovi (Montpellier, Milan, Ajax, Lille), ali je on ostao na Maksimiru, a dobrim predstavama u Dinamu ulovio je i prvi sastav u hrvatskoj nacionalnoj vrsti.