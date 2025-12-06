VELESLALOM

Presretna Zrinka Ljutić otkrila kome idu velike zasluge za sjajan rezultat u Kanadi

S.Š. / Hina

06.12.2025 u 23:20

Zrinka Ljutić
Zrinka Ljutić Izvor: EPA / Autor: KIMMO BRANDT
Najbolj hrvatska skijašica Zrinka Ljutić drugim je mjestom u subotnjem veleslalomu u kanadskom Tremblantu izjednačila svoj najbolji rezultat karijere u Svjetskom kupu u toj disciplini, a ujedno je i po prvi put ove sezone neku utrku okončala među tri najbolje.

'Sretna sam s drugim postoljem u veleslalomu u karijeri, a napokon sam se popela na postolje i u ovoj sezoni. U prvoj vožnji stazu je postavljao moj trener i tata i definitivno se bazirao na moje jače strane. Odgovarao mi je taj ritam u početku. Donji dio staze je bio aritmičan uz valove i stoga nije bilo jednostavno, ali dobro sam se snašla i stekla samopouzdanje za drugu vožnju. Na startu druge vožnje dosta me ometala magla, ali nakon prvih nekoliko vrata vidljivost je bila bolja', kazala je Ljutić koju u nedjelju očekuje još jedan veleslalom u Tremblantu.

Za pobjednicom Novozelanđankom Alice Robinson Ljutić je zaostala 94 stotinke, dok je od treće Kanađanke Valerie Grenier bila brža šest stotinki.

