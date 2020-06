Preminuo legendarni košarkaš iz NBA lige; ono što je njemu uspjelo u prvoj sezoni napravio je još samo veliki Wilt Chamberlain

Legendarni američki košarkaš Wes Unseld preminuo je u utorak u dobi od 74 godine, objavio je njegov bivši klub Washington Wizards

Iz Wizardsa su objavili kako je Unseld već duže vrijeme bolovao od raznih bolesti, a posljednjih je dana imao upalu pluća.

Unseld je čitavu svoju profesionalnu karijeru, od 1968. do 1981. godine, proveo u tadašnjim Bulletsima (od 1968. do 1973. u Baltimoreu, a od 1973. do 1981. u Washingtonu), koji su 1997. godine preimenovani u Wizardse.