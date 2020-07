Predsjednik Hajduka Marin Brbić definitivno odlazi: Ne mogu ostati jer nemam podršku...

Hajduk je na kraju ipak ostao obezglavljen, predsjednik kluba Marin Brbić objavio je kako neće ostati na funkciji. Ostavku je ionako obećao ako 'bili' ne osvoje drugo mjesto u Hrvatski Telekom Prvoj ligi i ne osiguraju kvalifikacije Lige prvaka. Hajduk će sezonu završiti na petom mjestu, a Brbić je po drugi put - bivši

Marin Brbić se oglasio vezano za svoju ostavku, a njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

'Poštovani navijači Hajduka, prijatelji Kluba i poslovni partneri, suradnici, igrači i treneri,

unatoč neupitnoj podršci Nadzornog odbora nisam povukao ostavku želeći na Glavnoj skupštini vidjeti kakav je stav vlasnika Kluba. Bio sam spreman preispitati svoju odluku da sam dobio povjerenje vlasničke strukture prihvaćajući zajednički artikuliranu potrebu za toliko željenim kontinuitetom. Budući da na navedenoj Skupštini nisam dobio podršku drugog najvećeg dioničara Kluba - Udruge Naš Hajduk, odlučio sam ostati pri svojoj prvotnoj odluci da podnesem ostavku.

Za mene osobno ponižavajući je način na koji mi je Udruga Naš Hajduk iskazala nepovjerenje, posebno imajući u vidu govor predsjednika Udruge gospodina Tonija Baletića koji je pritom koristio rječnik neprimjeren događaju, instituciji HNK Hajduk i funkciji koju sam obavlja. Usporedba predsjednika HNK Hajduk, ma tko on god bio, s kućnim ljubimcem je apsolutno neprihvatljiva, ispod svake razine komunikacije, posebno među dionicima Kluba na tako bitnom događaju.

Svom Hajduku želim da pronađe novog predsjednika koji će biti uspješniji od mene u rezultatskom i u poslovnom smislu, a posebno u postizanju jedinstva cjelokupnog hajdučkog puka.

S poštovanjem,

Marin Brbić

Podsjetimo, u petak 17. srpnja šestorica članova Hajdukovog Nadzornog odbora odlučila su kako će Marin Brbić ipak ostati predsjednik Hajduka. Brbić je u ponedjeljak (13. srpnja) stavio svoj mandat na raspolaganje, ali to članovi Nadzornog odbora nisu prihvatili...

'Zatražili smo predsjednika da povuče tu svoju ostavku i to je najvažniji zaključak naše sjednice. Nismo sigurni hoće li on doduše ispuniti to što mi tražimo. Ipak, mi smo ovdje radi Hajduka i radimo ovdje sve za nula kuna', rekao je u petak predsjednik NO-a Benjamin Perasović.

Sada će vodstvo Hajduka ipak morati u potragu za novim predsjednikom...

>> USKORO OPŠIRNIJE