Iza Hajduka je najlošija sezona u povijesti, a ovo je jedini razlog zašto Igor Tudor još nije dobio otkaz

Stigao je Igor Tudor na Poljud na samom kraju prošle godine, pompozno najavljen, s planovima do neba. Pa i dalje... Sedam mjeseci kasnije Hajduk je na koljenima, ovo je najlošija sezona u klupskoj povijesti, a jedini i glavni krivac je sam Igor Tudor. No, on je i dalje trener, a o njegovom se otkazu još nitko od klupskih čelnika nije očitovao. Što se čeka?

U trenutku kad je Igor Tudor sjeo na klupu Hajduka momčad je držala drugo mjesto na ljestvici Hrvatski Telekom Prve lige. Planovi i ciljevi bili su - barem u tom trenutku - realni. Plasman u Europu, konkretnije - drugo mjesto na ljestvici i kvalifikacije za Ligu prvaka. Odradio je Tudor pripreme, posložio momčad koju je zatekao i krenuo u nastavak sezone...

I tu je priči kraj. Jer Hajduk će sezonu završiti na 'časnom' petom mjestu, kvalifikacije za Ligu prvaka samo su sanak pusti, a ni Europu ne bi vidjeli da nije bilo Dinamovih uspjeha prošlih sezona u Ligi prvaka i Europskoj ligi. I u cijeloj toj priči Igor Tudor je i dalje trener Hajduka. U svim bi normalnim klubovima nakon ovakvog rezultatskog debakla trener doslovno odletio iste večeri. A Tudor je 'preživio' nekoliko rezultatskih katastrofa, njegov je Hajduk - s igračima koji su u jesenskom dijelu bili drugi na ljestvici - gubio ono što izgubiti nije smio, a jedina svjetla točka bila je pobjeda u derbiju na Maksimiru. Više sretna i spretna pobjeda u samoj završnici. I sada mu se to vratilo kao bumerang, Rijeka je istim rezultatom na Poljudu srušila Hajduk u 'Jadranskom derbiju'. Ukupno je u Hrvatski Telekom Prvoj ligi Igor Tudor u ovom mandatu na klupi Hajduka odradio 16 utakmica. Ima sedam pobjeda, remi i osam poraza! Od toga od početka lipnja, kad je prvenstvo nastavljeno nakon pauze zbog pandemije koronavirusa, 'bili' su s Tudorom na klupi ostvarili četiri pobjede i čak pet poraza!

Što je najgore, Hajduk pod Tudorovim vodstvom izgleda očajno loše na terenu, nema prepoznatljivu igru, nema konstantu, nema stav, o onom famoznom dišpetu koji je nosio generacije 'bilih' da i ne govorimo... I tako je Hajduk odradio najlošiju sezonu u klupskoj povijesti, 'bili' već osam godina ne mogu dohvatiti ni drugo mjesto u Hrvatski Telekom Prvoj ligi, posljednji put to im je uspjelo 2012. godine, a naslov prvaka na Poljudu se čeka još od 2005. godine. Posljednji trofej Hajduk je osvojio u sezoni 2012./2013., baš je Igor Tudor donio taj Kup.

Od tada, pustoš. Tuga. Jad i bijeda. I nakon svega, Igor Tudor je i dalje trener Hajduka! Nakon nedjeljnog poraza od Rijeke Tudor nije imao snage obratiti se javnosti. Umjesto njega to je učinio pomoćnik mu Hari Vukas. Službeno, Tudor je ostao bez glasa za vrijeme utakmice... A mogao bi ostati i bez posla... Generalno gledajući, na Poljudu je na rasporedu standardni raspad sistema. Prvo je predsjednik Marin Brbić, kad je postalo jasno da Hajduk neće biti drugi, stavio svoj mandat na raspolaganje. No, Nadzorni odbor 'bilih' odlučio je ne prihvatiti njegovu ostavku, pa bi Brbić trebao nastaviti s poslom. A što će biti s Igorom Tudorom? Izvori bliski Hajduku tvrde kako Tudor sam neće otići, a klupski čelnici još uvijek 'važu' jer bi ih otkaz skupo koštao. Naime, Tudor u ugovoru ima klauzulu prema kojoj bi, u slučaju ranijeg odlaska s klupe Hajduka, tj. jednostranog otkaza od strane kluba, zaradio poprilično izdašnu otpremninu. Hajduku je svaka kuna izuzetno važna, klupski je proračun ionako već sada 'u crvenom' i čeka se rebalans za sljedeću godinu pa bi otkaz Tudoru samo produbio ionako već neprihvatljivi minus u klupskoj blagajni.

Dakle, Igor Tudor je i dalje trener Hajduka samo zato što klub nema dovoljno novca da mu da otkaz! Odnosno, ima novca, ali ima i puno pametnijih načina da ga potroši, a ne da ga 'baci' na otpremninu trenera... Pa će tako Marin Brbić i ostali klupski 'vlastodršci' vrlo vjerojatno i dalje podržavati Igora Tudora iako nemaju niti jedan jedini konkretni razlog za to. Jasno, uz sudbinu Igora Tudora usko je vezana i ona Marija Stanića koji je na Poljud stigao 'u paketu', a na funkciji je savjetnika predsjednika Uprave (Marina Brbića) za sportsku politiku. Realno, dečki se u ovih sedam mjeseci koliko su 'na vlasti' u Hajduku nisu iskazali. Dapače, gurnuli su 'bile' u službeno najlošiju sezonu u klupskoj povijesti, a u isto vrijeme - barem za sada - zadržali posao. Pitanje je samo do kada...

Jer još je početkom srpnja sam Igor Tudor, nakon poraza od Osijeka na Poljudu, dao naslutiti da je spreman odstupiti... 'Svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti, ja svoj, a igrači svoj', kazao je tada Tudor i zaključio: 'Na kraju sezone ćemo svi sjesti zajedno i donijeti odluke najbolje za klub...' Sada je i onim najzagriženijim navijačima jasno što je najbolje za Hajduk, samo je pitanje tko će od klupskih čelnika smoći hrabrosti i snage da to i učini. Jer za ovu povijesnu sramotu 'bilih' netko mora odgovarati.