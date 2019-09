Predsjednik Hajduka ide na sastanak s HNS-om: Problemi se neće riješiti preko noći

Predsjednik Uprave Hajduka Marin Brbić u ponedjeljak je izjavio kako je glavni cilj kluba ove sezone ostvariti plasman u HNL-u koji će mu omogućiti kvalifikacije za Ligu prvaka sljedeće sezone te je radi tog cilja na posudbu do kraja sezone iz Cagliarija došao hrvatski reprezentativac Filip Bradarić.

'Filip Bradarić je od danas s nama, on je hrvatski reprezentativac s velikim iskustvom i vjerujem kako će nam pomoći da dođemo do cilj kojeg želimo. On nam dolazi na posudbu do kraj sezone', rekao je Brbić na konferenciji za novinare na kojoj je također kazao kako je Darko Nejašmić produžio ugovor s Hajdukom do 2023. godine.