Poznato je prvih šest sudionika Lige prvaka sljedeće sezone

Prva momčad koja je osigurala plasman u Ligu prvaka je nizozemski PSV koji je odavno potvrdio novi naslov prvaka.

Momčadi Ivana Perišića pridružit će se Inter kojemu je poraz Coma od Sassuola 2:1 i matematički osigurao nastup među elitom. Isto vrijedi za Arsenal koji više ne može ostati bez Lige prvaka, a Ligu prvaka su od ranije osigurali Barcelona i Real Madrid.

Podsjetimo, 29 momčadi će se u Ligu prvaka plasirati kroz nacionalna prvenstva ili osvajanjem Lige prvaka ili Europske lige, a sedam momčadi ući će kroz kvalifikacije.