Poznato je prvih šest sudionika Lige prvaka sljedeće sezone

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
U Ligi prvaka će i sljedeće sezone igrati 36 momčadi, a neke se mogu pohvatili da su to već osigurale.
Prva momčad koja je osigurala plasman u Ligu prvaka je nizozemski PSV koji je odavno potvrdio novi naslov prvaka.
Momčadi Ivana Perišića pridružit će se Inter kojemu je poraz Coma od Sassuola 2:1 i matematički osigurao nastup među elitom. Isto vrijedi za Arsenal koji više ne može ostati bez Lige prvaka, a Ligu prvaka su od ranije osigurali Barcelona i Real Madrid.
Podsjetimo, 29 momčadi će se u Ligu prvaka plasirati kroz nacionalna prvenstva ili osvajanjem Lige prvaka ili Europske lige, a sedam momčadi ući će kroz kvalifikacije.
To vrijedi i za Dinamo, koji će gotovo sigurno osvojiti naslov prvaka. Zagrepčani će u kvalifikacije krenuti u 2. pretkolu, a prvu utakmicu igrat će 22. ili 23. srpnja.