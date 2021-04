Poznati UFC-ov borac oglasio se nakon stravične ozljede: Pokušavam pronaći sreću u nesreći...

Iako ćemo UFC 261 pamtiti po spektakularnim borbama, sjajnim izvedbama novih i starih prvaka te po činjenici da je svih pet sudara s glavnog programa završilo prekidom, teško će mnogi zaboraviti ozljedu koja se dogodila bivšem UFC prvaku srednje kategorije, Chrisu Weidmanu u borbi protiv Uriaha Halla

'Nisam baš koristio telefon jer je bol poprilično jaka. Ovdje je sada oko 3:30 ujutro i sad mi pokušavaju dati još lijekova. Želim svima poručiti kako sam zahvalan za svu ljubav i podršku. Svima vam to želim na neki način uzvratiti. Znam da je Uriah Hall jako dobar momak i da je bio tužan zbog toga što se dogodilo, cijenim to. Također znam da se javio Anderson Silva i rekao neke lijepe riječi. Ovo je izuzetno brutalno, no proći ću kroz to. Trebat će mi oko osam tjedana da bih mogao hodati bez štaka te da bih mogao voziti. Što se tiče treninga, za šest do 12 mjeseci bih trebao biti sposoban vratiti se.'