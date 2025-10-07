Poznati srpski voditelj žestoko po Piksiju: Igraš za stranku, bijedniče. Tko ode na utakmicu je idiot!

Prema odluci FSS-a, obični navijači neće moći kupiti ulaznice za dvoboj na stadionu Dubočica. Karte će, umjesto toga, biti podijeljene nogometnim školama, sponzorima i ‘bliskim ljudima’. Mnogi u Srbiji smatraju da će najveći dio ulaznica završiti u rukama simpatizera predsjednika Aleksandra Vučića, koji je, kako navode tamošnji mediji, osobno inzistirao da se utakmica premjesti iz Beograda u Leskovac.

Razlog za premještanje susreta navodno su incidenti s utakmica u Beogradu, gdje je s tribina prema predsjedniku upućeno niz uvreda. Budući da na stadionu u Leskovcu može stati tek 6.500 gledatelja, vlasti vjeruju da će na manjem prostoru lakše održati red i kontrolu.

Uoči utakmice oglasio se i izbornik Dragan Stojković Piksi, koji je pozvao navijače na pristojno ponašanje: ‘U ime svih nas, zamolio bih sve koji dođu na stadion da utakmica prođe u fer i korektnom ozračju. To je od iznimne važnosti’, poručio je Stojković.

Njegove riječi izazvale su podijeljene reakcije. Dio javnosti tumači ih kao podršku vlasti, a Ivan Ivanović reagirao je oštro: ‘Neka više prestane glumiti i neka kaže je li ikad u povijesti reprezentacija igrala bez prodaje ulaznica. Igraš za stranku bijedniče, ne za narod. Svatko tko ode na utakmicu dok ova sramota traje – idiot je. FSS se treba javno ispričati svim građanima Srbije’, napisao je Ivanović.