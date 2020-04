Prvi čovjek Uefe, Aleksander Čeferin, u intervju za njemački ZDF objavio je nekoliko opcija o mogućem okončanju nogometne sezone u Europi, a koja je prekinuta zbog pandemije koronavirusa

Slovenac je za njemačku televiziju otvoreno govorio o tome kako bi se mogle završiti Liga prvaka i Europska liga za sezonu 2019/20, ali i otkrio da je jedna od opcija da se uopće ne dovrše, nego da za ovu sezonu ostanemo bez pobjednika.

'Razmatramo nekoliko opcija za nastavak i završetak Lige prvaka i Europske lige: svibanj, lipanj, srpanj... Ili da uopće više ne igramo. Ta opcija također je moguća'.

Čeferin je naglasio da će zadnju riječ imati državna tijela, koja će dopustiti ili neće dopustiti odigravanje utakmica.

'Formirali smo radnu skupinu u kojoj su predstavnici Uefe, nacionalnih liga i klubova kako bismo zajednički donijeli odluku, ali posljednju riječ imat će države, koje ujedno najbolje znaju kakvo je stanje s koronavirusom u njihovim zemljama'.

Čeferin je zato odlučio do kada se, bez obzira na sve navedeno, mora završiti prekinuta sezona.

'Zadnji rok, nakon kojeg više nema igranja za sezonu 2019/20 je 3. kolovoza. Do tada se moraju završiti europska natjecanja za ovu sezonu. Ne možemo nastaviti u rujnu i listopadu', zaključio je Slovenac.

On je također naveo modele igranja do kraja sezone koji se razmatraju.

'Možemo igrati postojećim, nokaut sistemom do kraja, ali s obzirom na to da je ovo izvanredna situacija, moramo biti i fleksibilni. Tako bi se utakmice u Ligi prvaka i Europskoj ligi mogle igrati istog dana kada i nacionalna prvenstva, čak i u isto vrijeme, jer vremena i termina gotovo da više nema. Također, razmatramo da se europski kupovi do kraja igraju tako da parovi odigraju samo jednu utakmicu, na neutralnom terenu ili da se domaćin odredi ždrijebom. Preostale opcije su da pobjednika Lige prvaka i Europske lige dobijemo igranjem turnira, Final Foura ili Final Eighta'.