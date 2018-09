Povijesni meč Boba Sappa; izdržao tri runde i napravio čudo – pobijedio

Na spektaklu Rizin 13 u Saitama Areni u Japanu Bobb Sapp je svladao debitanta u ovom sportu umirovljenog sumo borca Kintara Osunaarashi i to nakon sudačke odluke

Bio je to okršaj dvije grdosije s očigledno minimalnom fizičkom kondicijom, a Sapp je prekinuo niz od 14 poraza u MMA-u te slavio po prvi puta nakon 2010. (ne računajući kickboxing). To je i drugi puta da je odradio cijelu borbu, u prethodna 32 meča većinom je sve završavalo u prvoj rundi, a ponekad bi došao do druge. Ovoga puta izdržao je sve tri runde i pobijedio.