Potpuna euforija u BiH: Ulaznice na crnom tržištu koštaju 500 eura

Wales je poveo u 51. minuti golom Daniela Jamesa, a produžetak za BiH izborio je Edin Džeko sjajnim golom u 87. minuti susreta. Prije i poslije toga gola Stuttgartov napadač Ermedin Demirović imao je tri ogromne šanse da zabije, a u nadoknadi regularnog dijela je na dva metra od gola promašio loptu.

U produžecima većih prilika nije bilo da bi u ludoj seriji penala BiH ipak prošla. Tragičar Demirović promašio je u prvoj seriji, ali nakon toga su Velšani dvaput promašili i Alajbegović je odveo svoju momčad u finale protiv Italije.

Bosna i Hercegovina i Italija u utorak igraju finale baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo, a interes za utakmicu iz dana u dan sve je veći. No oni koji se još nadaju ulaznici suočeni su s velikim problemom - stadion je rasprodan još početkom veljače, pa je do mjesta na tribinama praktički nemoguće doći regularnim putem.

Preostala je tek opcija kupnje preko internetskih oglasa, ali ondje navijače čekaju izrazito visoke cijene. Već su se pojavili oglasi za preprodaju ulaznica, a iznosi se kreću od 500 pa sve do čak 1000 konvertibilnih maraka (cca 500 eura)

Momčad Sergeja Barbareza sutra se vraća u Sarajevo, gdje će početi završne pripreme za odlučujući dvoboj protiv Italije. Finale baraža igra se u utorak na stadionu Bilino Polje u Zenici, s početkom u 20.45 sati.