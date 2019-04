Postoji ludi scenarij koji ni Hajduk ni Osijek nikako ne žele u borbi za Europu

Šest kola prije kraja HT Prve lige čini se kako će najugledniji naši klubovi izboriti plasman u kvalifikacije za europska natjecanja sljedećeg ljeta, no to se može okrenuti naglavačke ako Inter iz Zaprešića drugi put u svojoj povijesti osvoji hrvatski nogometni Kup...

No, postoji ludi scenarij na koji nitko ne računa, a potpuno bi zakomplicirao borbu za Europu. Naime, u hrvatskom nogometnom Kupu Inter iz Zaprešića i dalje je u natjecanju i u srijedu će na svom stadionu protiv Rijeke pokušati izboriti ulazak u finale. U drugom dvoboju u utorak igraju Dinamo i Osijek.

Iako su Lokomotiva i Gorica dugo prijetili četvorki najuglednijih hrvatskih klubova, šest kola prije kraja HT Prve lige čini se da će se Dinamu i Rijeci pridružiti Osijek i Hajduk u europskim natjecanjima na otvaranju sljedeće sezone, s obzirom da imaju po 50 bodova, tri više od 'lokosa' i četiri od momčadi iz Velike Gorice te bolji raspored do kraja prvenstva.

To bi značilo da bi ili Hajduk ili Osijek ostao bez europskog ljeta i definitivno takav rasplet događaja ne priželjkuju ni u splitskom ni u osječkom taboru.

Valja naglasiti, kada bi Inter trijumfirao to mu ne bi bio prvi naslov u ovom natjecanju, s obzirom da ga je momčad iz Zaprešića osvojila u njegovom prvom izdanju 1992. godine. No, nakon toga nikad kasnije nije igrala ni u finalu, a rezultati u zadnje vrijeme ne govore da se može nositi s najboljim hrvatskim klubovima pa bi titula bila zaista istinska senzacija. No, u nogometu je sve moguće.

U svakom slučaju, sljedeće sezone kada će čak pet hrvatskih predstavnika ići u Europu, a čak dva u Ligu prvaka, ovakvu gužvu u borbi za pozicije koje vode na međunarodnu scenu vjerojatno nećemo imati...