Postao je ikona s ukletim golovima koji su 'ubijali' poznate, danas je otišao u mirovinu

Bivši kapetan Walesa i nekadašnji dugogodišnji veznjaka Arsenala, Aaron Ramsey objavio je da se povlači iz nogometa u dobi od 35 godina. Veznjak, koji je proveo više od deset godina u Arsenalu, a koji je potom zaigrao i za Juventus, OGC Nice, Cardiff City te Rangers, nema kluba još otkako je krajem prošle godine napustio meksički klub Pumas UNAM.

Ramsey već neko vrijeme nije niti u kadru Walesa. Svoj posljednji nastup je upisao 2024., te nije bio niti u razmatranju za utakmicu protiv Bosne i Hercegovine u play-offu kvalifikacija. Ramsey se nadao da će se možda naći na popisu za Svjetsko prvenstvo ukoliko se Wales kvalificira, upravo kako bi se oprostio od nogometa na najvećoj pozornici, no do toga nije došlo.

„Ovo nije bila laka odluka. Bila mi je čast nositi dres Walesa i doživjeti toliko nevjerojatnih trenutaka u njemu. To ne bi bilo moguće bez nevjerojatnog doprinosa svih trenera pod kojima sam igrao i cijelog stručnog stožera koji mi je pomagao na mnogo načina.

Za Crveni zid. Bili ste uz nas u dobru i zlu! Bili ste uz nas kroz uspone i padove i bili ste ključan i nezamjenjiv dio našeg uspjeha. Ne mogu vam dovoljno zahvaliti. Prošli smo sve zajedno i bila je čast predstavljati vas. Hvala!

Također, hvala svim klubovima za koje sam imao sreću igrati. Hvala svim trenerima i osoblju koji su mi pomogli da živim svoj san i igram na najvišoj razini.' rekao je Ramsey na svom Instagram profilu.

U nogometnu povijest će se pak Ramsey upisati po jednom dosta bizarnom podatku. Naime, u čak 25 navrata kada bi Ramsey zabio gol za Arsenal ili Wales, neka poznata osoba bi preminula dan kasnije.

Osama Bin Laden, Whitney Houston, David Bowie, Muammar Gaddafi, Steve Jobs, Paul Walker, Robin Williams, Alan Rickman, Stephen Hawking, Nancy Reagan, Nicky Hayden, Burt Reynolds i Olivia Newton-John, su sve redom poznate ličnosti koje su preminule dan nakon gola Aarona Ramseya.

