Real već dogovorio prvo spektakularno pojačanje: 'Dogovor je pao prije Uskrsa'

Real Madrid, prema navodima španjolskih medija, već je osigurao povratak mladog argentinskog reprezentativca Nica Paza, koji bi se od 1. srpnja trebao priključiti momčadi na Santiago Bernabeuu.

Kako je otkrio novinar Eduardo Inda u emisiji El Chiringuito, dogovor je već postignut i potpisan.

'Postoji jedan igrač koji je već potpisao i koji će biti veliko pojačanje za Real Madrid. Zove se Nico Paz. Povratak je dogovorio prije Uskrsa. Real ga je prodao za šest milijuna eura, a sada ga vraća za devet. Priključit će se 1. srpnja i dolazi kako bi ostao', rekao je Inda.

Riječ je o igraču koji je u posljednje dvije sezone u talijanskom Comu eksplodirao i skrenuo pažnju cijele Europe. Pod vodstvom Cesca Fabregasa Paz je izrastao u jednog od najzanimljivijih ofenzivnih veznjaka Serie A.

Njegove brojke dovoljno govore - 17 pogodaka i 15 asistencija učinili su ga jednim od najefikasnijih igrača lige, a takve igre nisu prošle nezapaženo ni kod argentinskog izbornika Lionela Scalonija, koji ga vidi kao važnog aduta za Svjetsko prvenstvo.

Upravo taj faktor dodatno je ubrzao reakciju Reala. Strah da bi Paz mogao eksplodirati na Mundijalu i privući interes drugih velikih klubova natjerao je madridski klub da osigura njegov povratak prije nego što mu cijena dodatno poraste.

Iako se postavlja pitanje kako će se uklopiti u momčad punu zvijezda, u Realu očito ne žele propustiti priliku dovesti igrača takvog potencijala.

Paz može igrati kao ofenzivni veznjak ili drugi napadač, poziciju koja u trenutačnom sustavu Reala nije jasno definirana, no u Madridu vjeruju da će mu se pronaći mjesto. U Comu je već pokazao svestranost, igrajući i na desnom krilu te kao lažna 'devetka'.

Zanimljivo, njegov povratak mogao se dogoditi i ranije. Prošlog ljeta imao je priliku vratiti se u Madrid, no sam je zatražio još jednu sezonu u Italiji kako bi osigurao kontinuitet igre i izborio mjesto na Svjetskom prvenstvu.

Sada, kada je to praktički osigurao, spreman je za sljedeći korak - povratak u klub u kojem je ponikao i za koji je već debitirao i zabio gol u seniorskoj momčadi.

Za devet milijuna eura Real Madrid dobiva igrača s ogromnim potencijalom, ali i konkretnim učinkom. No dolazak Paza mogao bi značiti i odlazak nekih drugih veznjaka, jer konkurencija u sredini terena već sada je izuzetno jaka.