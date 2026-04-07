Umro je legendarni Mircea Lucescu

Lucescu je preminuo nakon što mu se zdravstveno stanje ozbiljno pogoršalo. Problemi su počeli tijekom okupljanja rumunjske reprezentacije, kada se osjećao loše uoči tehničkog sastanka prije prijateljske utakmice sa Slovačkom, na kojem se nije pojavio.

Nakon toga prevezen je u bolnicu, gdje je 3. travnja doživio srčani udar. Od tada se nije uspio oporaviti.

Njegova smrt dolazi samo nekoliko dana nakon završetka njegova drugog mandata na klupi rumunjske reprezentacije. Lucescu je reprezentaciju napustio nakon što nije uspio izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., poslije poraza od Turske 1:0 u Istanbulu. Na mjesto izbornika Rumunjske imenovan je u kolovozu 2024.

Tijekom ove godine imao je i ranijih zdravstvenih problema, a liječnici iz Rumunjske i Belgije savjetovali su mu da prekine s trenerskim poslom.

Karijera obilježena trofejima

Mircea Lucescu ostaje upamćen kao najtrofejniji rumunjski trener i jedno od najvećih trenerskih imena iz ovog dijela Europe. Tijekom karijere osvojio je 37 trofeja, čime se svrstao među najuspješnije trenere u povijesti nogometa.

Najveći trag ostavio je u Šahtaru iz Donecka, klubu koji je pod njegovim vodstvom doživio potpunu transformaciju. Sa Šahtarom je osvojio osam naslova prvaka Ukrajine, a 2009. godine i Kup UEFA.

Velik trag ostavio je i u turskom nogometu. S Galatasarayem i Bešiktašem osvajao je prvenstva, a s Galatasarayem je 2000. godine osvojio i UEFA-in Superkup.

U Rumunjskoj je naslov prvaka osvajao s dva kluba - Dinamom i Rapidom.

Radio u velikim klubovima i reprezentacijama

Tijekom trenerske karijere vodio je Corvinul, Dinamo, Pisu, Bresciju, Reggianu, Rapid, Inter, Galatasaray, Bešiktaš, Šahtar, Zenit Sankt-Peterburg, Dinamo Kijev i tursku reprezentaciju.

Posebno mjesto u rumunjskom nogometu ima i njegov prvi mandat na klupi nacionalne momčadi početkom osamdesetih godina. Pod njegovim vodstvom Rumunjska se plasirala na Europsko prvenstvo 1984., što je bio prvi nastup te reprezentacije na završnici europskog prvenstva.

Lucescu iza sebe ostavlja iznimno bogatu karijeru i dubok trag u nogometu više zemalja. Njegovo ime ostat će trajno povezano s uspjesima, kontinuitetom i dugovječnošću na najvišoj razini.