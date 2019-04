Poslije potpisa ugovora Mario Mandžukić porukom i obećanjem oduševio baš sve navijače Juventusa

Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić produljio je svoj ugovor s Juventusom do 2021. godine, a zatim je svojom porukom oduševio fanove talijanskog prvaka

Mandžukić, koji će 2. svibnja napuniti 33 godine, prema novom ugovoru ostat će u Juventusu do ljeta 2021. godine. Iako to nigdje nije službeno potvrđeno, nagađa se da će prema novom ugovoru, umjesto dosadašnjih 3,5 milijuna eura, Mario imati godišnju plaću od pet milijuna eura. Bez bonusa.

Odmah nakon potpisa ugovora, oglasio se i Mandžukić i oduševio porukom sve simpatizere 'stare dame'.

'Jako sam sretan što mogu objaviti da sam potpisao novi ugovor s Juventusom do 2021. Velika mi je čast igrati za ovaj nevjerojatan klub koji stvarno drži do igrača i bori se s mojim sjajnim suigračima za naše briljantne navijače. Zahvalan sam klupskom vodstvu na čelu s Andreom Agnellijem i stručnom stožeru na čelu s Massimilianom Allegrijem na iskazanom poštovanju i povjerenju koji su doveli do ovog dogovora', napisao je Super Mario te nastavio: