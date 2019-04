Ivan Rakitić napokon progovorio o Mourinhovoj izjavi koja je odjeknula te otkrio kada misli u mirovinu

Ivan Rakitić (31) najavio je utakmicu svoje Barcelone s Manchester Unitedom u Ligi prvaka na Old Traffordu (srijeda), ali govorio je i o drugim temama pa se tako osvrnuo na jednu izjavu Josea Mourinha, a otkrio je i koliko želi još igrati

Hrvatski reprezentativac dao je intervju za magazin GQ, a tamo se osvrnuo na riječi Josea Mourinha, koji je izjavio da je Rakitić jedan od najpodcjenjenijih igrača ikad.

'Predivno je to čuti, čak me ni otac ne bi toliko nahvalio. On je jedan od najboljih trenera svijeta i naravno da mi takve pohvale podižu samopouzdanje. Želim Mourinha vidjeti opet u nogometu.'