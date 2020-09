Poljak brutalnim udarcima naslijedio Jona Jonesa na tronu poluteške kategorije UFC-a; Israel Adesanyja opet oduševio i obranio titulu za čistih 20-0

UFC 253 priredba, održana na Fight Islandu, donijela je jednak ishod glavne dvije borbe, odnosno borbe za UFC titulu. Onu u srednjoj kategoriji obranio je Israel Adesanya, tehničkim nokautom savladavši Paula Costu pred kraj druge runde. Otprilike jednako vremena trebalo je Janu Blachowiczu da iznenađujuće savlada Dominicka Reyesa i postane novi prvak poluteške kategorije. Prvi od 2011. godine koji se ne zove Jon Jones ili Daniel Cormier

Jan Blachowicz nije se obazirao na status autsajdera nego je pripremio sjajnu taktiku te je, i pobjedom tehničkim nokautom u drugoj rundi protiv Dominicka Reyesa, postao UFC prvak. Prva polovica početne dionice donijela je po jedan dobar napad sa svake strane, bez previše preuzimanja rizika. Obojica su se dobro kretali i tražili distancu, no niti jedan nije uspio istu duže vremena zadržati. U drugoj polovici runde Poljak postaje agresivniji i koristi defenzivno kretanje Reyesa za dvije odlične kombinacije udaraca koje su napravile vidljivu štetu na Reyesu. Svjestan kako je tim kombinacijama napravio odličan posao, Jan je strpljivo priveo rundu kraju.

Drugu je rundu Reyes otvorio agresivnije, no brzo Blachowicz uzvraća još jednom serijom u koju kreće ručnim tehnikama, a završava udarcem nogom u tijelo. Vidjelo se da Reyes ima problema, posebno u pronalasku svojih najboljih udaraca, dok je Blachowicz s druge strane pogađao razne tehnike. U posljednje dvije minute runde napokon se dobiva dojam da je Dominick uhvatio ritam, no Blachowicz ga usporava još jednim lijevim 'middle kickom' u mjesto gdje je bila vidljiva šteta. Reyes počinje gubiti strpljenje i u posljednju minutu runde ulazi najotvorenije do sada. Traži akciju, a Blachowiczu to odgovara. Prvo je lijevim aperkatom pogodio točno posred lica, razbivši Reyesu nos, a onda ga je drugom kombinacijom ozbiljno uzdrmao. Osjetio je Poljak priliku, napao je još jače, novom serijom poslao Reyesa udarima na pod, a tamo onda i završio posao te postao prvi poljski muški UFC prvak u povijesti.