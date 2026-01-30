PH U KOŠARCI

Pogledajte što je Zadar u legendarnim Jazinama napravio Splitu

S.Š. / Hina

30.01.2026 u 22:29

Zadar - Split
Zadar - Split Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
U derbi utakmici hrvatskog košarkaškog prvenstva i ogledu 19. kola igrači Zadra su pred svojim navijačima, u legendarnim Jazinama, bili bolji od Splita s 82:67 (22:26, 17:15, 18:13, 25:13).

Zadrani su tako uzvratili Splićanima za raniji poraz u sezoni kada je Split na domaćem parketu slavio s 88:82 nakon produžetka.

U prve dvije četvrtine utakmica je bila posve izjednačena iako su gosti nešto češće bili u vodstvu. Na odmor se otišlo s 41:39 za goste. Od samog početka treće dionice Zadar je zaigrao bolje. Nadoknadio je mali zaostatak i počeo stvarati prednost. Pred sam kraj treće četvrtine Zadar je poveo 57:51.

Na startu posljednjih deset minuta Zadrani su napravili novi odmak. U uvodne tri minute zadnje četvrtine Splićani su ostali bez poena, a Zadar je predvođen Mihailovićem pobjegao na 63:54. Pet minuta prije kraja domaćin je otišao na 73:57 te se već tada dobro mogao naslutiti pobjednik. Zadnju četvrtinu Zadrani su dobili s uvjerljivih 25:13.

Najbolji igrač Zadra bio je Vladimir Mihailović s 24 poena, šest asistencija i tri skoka. Boris Tišma je dodao 15 poena uz devet skokova, a Borna Kapusta 10 poena uz pet asistencija i četiri skoka.

Na drugoj strani je Antonio Sikirić ubacio 17 poena, a imao je i četiri skoka. Dario Drežnjak je postigao 13 poena uz tri asistencije i šest skokova.

Zadar se sada odvojio na vrhu ljestvice te ima omjer 17-2. Splićani su drugi te imaju 15 pobjeda i četiri poraza. Na diobi trećeg mjesta su Zabok i Cibona s omjerom 11-7, Dubrovnik ima 9-9, a Dubrava i Alkar po osam pobjeda i deset poraza.

PH košarkaši, 19. kolo:

Zadar - Split 82:67

