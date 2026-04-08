ludi početak

Pogledajte nevjerojatan početak polufinala u Gorici: Bakrar sjajnim golom ekspresno izjednačio

S.Č.

08.04.2026 u 18:48

Bakrar gol Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Polufinale SuperSport Kupa između Gorice i Dinama otvoreno je furiozno - domaći su poveli već u trećoj minuti i šokirali goste, ali slavlje nije dugo trajalo.

Dinamo je odgovorio gotovo odmah. Samo tri minute kasnije stiglo je izjednačenje. Dinamo je odigrao brzu i preciznu akciju, a ključan potez povukao je Vidović.

Lijepim driblingom izbacio je čuvara, a zatim precizno ubacio na drugu stativu. Tamo je spreman bio Monsef Bakrar koji je iz voleja snažno zakucao loptu u mrežu za 1:1.

Rani šok brzo je zaboravljen - utakmica je ušla u pravi ritam već u prvih šest minuta.

Gorica - Dinamo (1:1, Bakrar 6') Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

SAMO NA TPORTALU

SAMO NA TPORTALU

Pogledajate koliko je sreće imao igrač Gorice kod gola za novo vodstvo protiv Dinama
sporna situacija

sporna situacija

Je li Rijeka oštećena za penal? Barišić nokautiran kopačkom u glavu, udarac šokirao i komentatora

najpopularnije

Još vijesti