Pogledajte ludu situaciju s utakmice Slavena i Istre, komentator: 'Ovo dosad nisam vidio u SHNL-u

Prilike su sjevale s obje strane, a Kadušić i Mitrović su pogađali za 1:1 na predahu. No, najzanimljivija situacija dogodila se na samom kraju prvog dijela.

Ville Koski je izvodio aut pri čemu mu je lopta ispala i otišla iza njega. S obzirom na to da Koski nije niti ubacio loptu u teren, sudac Zdenko Lovrić je dosudio da se aut ponavlja.

Situacija je zatekla i komentatora MAXSporta Anđelka Kecmana:

'Uh, ovo ćemo izvaditi. Ovo je jedan nevjerojatan trenutak. Ovo iskreno nisam vidio dosad u SHNL-u', rekao je.