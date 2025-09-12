OVO SE RIJETKO VIĐA

Pogledajte ludu situaciju s utakmice Slavena i Istre, komentator: 'Ovo dosad nisam vidio u SHNL-u

N.M.

12.09.2025 u 20:57

Slaven Belupo - Istra
Slaven Belupo - Istra Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Slaven Belupo i Istra su u šestom kolu Supersport HNL-a odigrali jedno od najzanimljivijih 45 minuta ove sezone.

Prilike su sjevale s obje strane, a Kadušić i Mitrović su pogađali za 1:1 na predahu. No, najzanimljivija situacija dogodila se na samom kraju prvog dijela.

Ville Koski je izvodio aut pri čemu mu je lopta ispala i otišla iza njega. S obzirom na to da Koski nije niti ubacio loptu u teren, sudac Zdenko Lovrić je dosudio da se aut ponavlja.

Situacija je zatekla i komentatora MAXSporta Anđelka Kecmana:

'Uh, ovo ćemo izvaditi. Ovo je jedan nevjerojatan trenutak. Ovo iskreno nisam vidio dosad u SHNL-u', rekao je.

Slaven Belupo - Istra 1961 (krivi aut Koskija) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
Slaven Belupo pred kraj utakmice stigao do vodstva protiv Istre, pogledajte golove

  • 77'

    GOOOL! Nestorovski je odličnim udarcem s ruba kaznenog prostora kompletirao preokret. Kolić je ovog puta bio nemoćan.

  • 56'

    Najbolja prilika Istre u drugom dijelu. Lončar je prebacio Hadžikića, ali je lopta od grede završila na crti. Istru su centimetri dijelili od pogotka.

  • 33'

    GOOOL! Slaven Belupo se zasluženo vraća u utakmicu. Heister je prvotno pogodio vlastitu vratnicu da bi u nastavku akcije Mitrović sjajno pogodio za 1:1.

SLAVEN BELUPO
2:1
ISTRA 1961
Pogledajte ludu situaciju s utakmice Slavena i Istre, komentator: 'Ovo dosad nisam vidio u SHNL-u
