Slaven Belupo pred kraj utakmice stigao do vodstva protiv Istre, pogledajte golove

Slaven Belupo - Istra 1961

Izvor: Pixsell  /  Autor: Damir Spehar/PIXSELL
SLAVEN BELUPO
2:1
ISTRA 1961
  • N.M.
  • Zadnja izmjena 12.09.2025 21:49
  • Objavljeno 12.09.2025 u 21:49
Bionic
Reading
Nakon reprezentativne stanke, novo kolo Supersport HNL-a u Koprivnici otvaraju Slaven Belupo i Istra. Utakmicu gledajte samo na MAXTV-u na kanalu MAXSporta

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Ćubelić, Božić, Kovačić, Zuta - Caimacov, Lepinjica - Mitrović, Jagušić, Šuto - Nestorovski

ISTRA 1961: Kolić - Ivanišević, Koski, Marešić, Heister - Radošević, Maurić - Frederiksen, Lončar, Kadušić - Prevljak

  • 90'

    90'

    Igrat će se još šest minuta sučeve nadoknade.

  • 88'

    88'

    Istra je sada u potpunosti zagospodarila posjedom te traži izjednačujući pogodak.

  • 77'

    77'

    GOOOL! Nestorovski je odličnim udarcem s ruba kaznenog prostora kompletirao preokret. Kolić je ovog puta bio nemoćan.

  • 73'

    73'

    Dalekometni pokušaj Radoševića je odlično obranio Hadžikić koji se tako donekle iskupio za grešku iz prvog dijela.

  • 69'

    69'

    Marešić je zaradio žuti karton zbog prekršaja nad Nestorovskim.

  • 67'

    67'

    Udarac Jagušića s ruba kaznenog prostora je od bloka otišao u korner.

  • 56'

    56'

    Najbolja prilika Istre u drugom dijelu. Lončar je prebacio Hadžikića, ali je lopta od grede završila na crti. Istru su centimetri dijelili od pogotka.

  • 55'

    55'

    Nastavak utakmice nije krenuo u ritmu prvog dijela. Puno je manje uzbuđenja.

  • 46'

    46'

    Krenulo je drugo poluvrijeme.

  • 45'

    45'

    Gotovo je prvo poluvrijeme u kojem su neutralni gledatelji itekako mogli uživati.

