Slaven Belupo pred kraj utakmice stigao do vodstva protiv Istre, pogledajte golove

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Ćubelić, Božić, Kovačić, Zuta - Caimacov, Lepinjica - Mitrović, Jagušić, Šuto - Nestorovski
ISTRA 1961: Kolić - Ivanišević, Koski, Marešić, Heister - Radošević, Maurić - Frederiksen, Lončar, Kadušić - Prevljak
-
90'
Igrat će se još šest minuta sučeve nadoknade.
-
88'
Istra je sada u potpunosti zagospodarila posjedom te traži izjednačujući pogodak.
-
77'
GOOOL! Nestorovski je odličnim udarcem s ruba kaznenog prostora kompletirao preokret. Kolić je ovog puta bio nemoćan.
-
73'
Dalekometni pokušaj Radoševića je odlično obranio Hadžikić koji se tako donekle iskupio za grešku iz prvog dijela.
-
69'
Marešić je zaradio žuti karton zbog prekršaja nad Nestorovskim.
-
67'
Udarac Jagušića s ruba kaznenog prostora je od bloka otišao u korner.
-
56'
Najbolja prilika Istre u drugom dijelu. Lončar je prebacio Hadžikića, ali je lopta od grede završila na crti. Istru su centimetri dijelili od pogotka.
-
55'
Nastavak utakmice nije krenuo u ritmu prvog dijela. Puno je manje uzbuđenja.
-
46'
Krenulo je drugo poluvrijeme.
-
45'
Gotovo je prvo poluvrijeme u kojem su neutralni gledatelji itekako mogli uživati.