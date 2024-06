Hrvati okupirali Leipzig: Pogledajte što su naši reporteri snimili dan uoči Italije

Za hrvatske navijače u Leipzigu će od 13 sati biti organizirana Fan zona na Wilhelm-Leuschner-Platzu, odakle je u 17:30 sati predviđen zajednički odlazak prema stadionu koji je udaljen 2,2 kilometra. Predviđeno trajanje hodanja do stadiona iznosi 45 minuta. Prije toga predviđen je program uz nastup DJ-a od 13 do 15 sati, odnosno koncert The Orlica i gosta iznenađenja od 15 do 17:30 sati.

Atmosferu pred utakmicom odluke pogledajte u nastavku.