Počinje New Zagreb Classic Futures, međunarodni šahovski turnir za mlade

Pokrenut lani, New Zagreb Classic je već u svom drugom po redu izdanju s 300 igrača postao najveći turnir u klasičnom šahu po broju sudionika u Hrvatskoj. Pored njega, brend je proširen i na New Zagreb Classic Futures, inačicu turnira namijenjenu isključivo mladim šahistima do 20 godina, u kojoj će ove godine sudjelovati više od 200 igrača iz raznih zemalja, među kojima je više nacionalnih prvakinja i prvaka.