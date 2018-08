Počeo pritisak na Kovača: Bayernu prijeti isto što i njemačkoj reprezentaciji?

Već nakon prve neuvjerljive utakmice na klupi Bayerna Niko Kovač pod pritiskom je njemačkih medija, a televizija Sport 1 vidi u igri bavarskog kluba iste probleme koji su doveli do debakla reprezentacije na SP-u u Rusiji...

No, već dugo naslov najboljeg u njemačkom prvenstvu nije kriterij po kojem se vrednuje rad trenera Bayerna i obično se traži trostruka kruna ili barem jako dobar nastup u Ligi prvaka te dolazak do same završnice najprestižnijeg europskog natjecanja.

Niko Kovač preuzeo je klupu ovog ljeta od Juppa Heynckesa i uvjerljivom 5:0 pobjedom svladao svoj bivši klub Eintracht i osvojio Superkup, no neuvjerljiva igra u Kupu protiv niželigaša Assela odmah je probudila kritike njemačke javnosti.

Televizija Sport 1 na svom portalu odlazi toliko daleko da je u igri Kovačeve momčadi pronašla slabosti viđene kod njemačke reprezentacije na SP-u u Rusiji i pita se čeka li minhenske zvijezde ista sudbina ove sezone.

Igračima Bayerna zamjera se u tom susretu nedostatak tempa, statičnost na travnjaku, posjed lopte bez prave vrijednosti te nedostatak izrazitih gol šansi, sve dok Robert Lewandowski u završnici nije donio trijumf svojim pogotkom.

To je tako kad preuzmeš klupu vladara njemačkog nogometa pa Kovaču sada treba nekoliko pobjeda u nizu na otvaranju Bundeslige kako bi utišao dežurne kritičare. U petak protiv Kramarića i njegovih suigrača sve osim trijumfa samo bi rasplamsalo negativne medijske napise...