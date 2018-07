Pobjede Ajaxa i Celtica; na ostale tri utakmice nije pao niti jedan pogodak

Nogometaši Ajaxa i Celtica ostvarili su pobjede u prvim susretima drugog pretkola Lige prvaka. Ajax je u Amsterdamu pobijedio Sturm 2-0, dok je Celtic u Glasgowu porazio Rosenborg 3-1

Ajax je protiv Sturma dominirao cijeli susret i austrijski doprvak može biti sretan što je primio smo dva gola.

Domaćin je poveo u 15. minuti golom Hakima Ziyecha, no pogodak ide na dušu gostujućeg vratara Jorga Siebenhandla koji je loše reagirao. Na 2-0 je povisio Lasse Schone u 57. minuti. Danski reprezentativac je zabio pogodak nakon što mu je Siebenhandl obranio jedanaesterac. Na Schoneovu sreću lopta se odbila do njega i Danac je pospremio odbijanac u mrežu. Bio je to drugi uzastopni kazneni udarac kojeg je Schone promašio nakon što mu je Danijel Subašić obranio jedanaesterac prilikom raspucavanja u osmini finala svjetskog prvenstva.

Do kraja utakmice 'kopljanici' su imali još nekoliko prilika, no nisu uspjeli postići i treći pogodak. Najviše se ispromašivao Klaas-Jan Huntelaar koji je imao tri lijepe prilike. Uzvrat je 1. kolovoza u Grazu.