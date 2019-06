Petra Martić nije mogla dalje od četvrtfinala, ali mora biti ponosna na prikazano u Parizu

Hrvatska tenisačica Petra Martić posustala je u četvrtfinalum, nakon što je dva sata na zemlji Pariza odlično parirala 19-godišnjoj čehinji Marketi Vondroušovoj, koja je na kraju pobijedila 7:6 (1), 7:5

Petra je nervozno ušla u meč i ljevoruka Čehinja je prva došla do prednosti, oduzevši Dućanki servis kod 2:2. Srećom,Martić odmah uzvraća 'breakom', atraktivnim poenima dobiva potom svoj servis, a u osmom gemu još jednom uzela početni udarac Vondroušovoj. Petra je servirala za set, ali se Čehinja spasila, kao i u narednom gemu, kada je Martić imala 0:30. U 12. igri Martić dolazi do tri vezane set lopte, ali ni to ne koristi pa set odlazi u 'tie-break' u kojem Čehinja tjera Martić na pogrešku i ima vodstvo od 5:1, te prvi set odlazi na stranu Vondroušove.

Martić nije uspjela doći do rezultata karijere i postati tek treća hrvatska tenisačica, nakon Ive Majoli i Mirjane Lučić , koja je igrala polufinale na jednom grand slam turniru. Dvadesetosmogodišnja Dućanka propustila je svoju priliku u prvom setu kada je prvo kod 5:4 servirala za meč, a kod vodstva 6:5 imala je čak tri vezane set-lopte, koje nije uspjela realizirati. To je psihički jako uzdmalo Petru, koja je pala protiv odlične protivnice, koju je pobjeđivala u sva četiri prijašnja dvoboja, a prije mjesec dana je upravo protiv mlade, 19-godišnje Čehinje uzela u Istanbulu svoj prvi WTA turnir.

Skoro savršena igra Vondroušove nastavila se i u drugom setu, Čehinja je bia u nevjerojatnoj seriji i od 25 poena dobila čak 22 i povela s 3:0 protiv psihički ipak uzdrmane Martić. Martić se ipak nije predavala, smanjila je na 2:3, ali u šestom gemu opet izgubila svoj servis. Kod 2:5 Martić je spasila meč-loptu, a kod 3:5 Čehinja na drugu meč-loptu radi dvostruku pogrešku na servisu, pa uporna Martić uspijeva doći do 5:5. U 12. igri Martić sjajnom forehand-paralelom spašava i treću meč-loptu, no zahvaljujući promašaju laganog voleja Vondroušova dolazi i do četvrte lopte za meč, kod koje Petrin lob završava izvan terena i bio je to kraj nadanja za hrvatsku tenisačicu.

Petra je u meču imala samo jedan as, spasila je tek tri od osam lopti za obrat, a imala je vrlo mali postotak od samo 35 posto dobivenih poena nakon svog drugog servisa.

Bio je to peti sraz Martić i Vondroušove, te prva pobjeda Čehinje, koja će u polufinalu igrati s Britankom Johannom Kontom.