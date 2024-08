Petra Martić na US Openu trajala 64 minute, u drugom setu ostala bez gema

Za 33-godišnju Dućanku ovo je bio 12. nastup na zadnjem Grand Slam turniru u sezoni, a po peti put je zaustavljena već na prvom koraku.

U dvoboju sa 12 godina mlađom suparnicom Martić je u rezultatskoj ravnoteži bila do polovice prvog seta, u kojem je povela 3-2 i na tome ostala. Španjolka je nanizala deset gemova, pritom pet puta oduzela servis hrvatskoj olimpijki te u svom debiju na US Openu došla do pobjede i dvoboja protiv 31. nositeljice, Britanke Katie Boulter, za plasman u treće kolo.