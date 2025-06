Petković dobio zadnju ponudu i ultimatum da potpiše do sutra; evo što mu se nudi

Već prije je zanimanje za bivšim napadačem Dinama pokazao španjolski Alaves, a javio se i Qarabag, aktualni prvak Azerbajdžana. Ipak, Azeri su odmah odustali od pregovora čim su doznali da Petković traži godišnju plaću od milijun eura.



Prema posljednjim informacijama u igru se uključio i grčki PAOK, no Turci i dalje ne odustaju. Prema pisanju turskih medija uprava Kocaelispora Petkoviću je poslala zadnju ponudu u stilu 'uzmi ili ostavi.' Ponuđen mu je ugovor na 1+1 godinu i zajamčena godišnja plaća od 1,5 milijuna eura. Iznos za potpisivanje ugovora, koji je prethodno iznosio 450 tisuća eura, smanjen je na 350 tisuća eura. Tu je i nastao problem, no turski klub je Petkoviću dao rok do ponedjeljka da donese odluku. Prihvati li, istog dana će potpisati ugovor. No, odbije li, Kocaelispor odustaje i okreće se nekim drugim rješenjima.