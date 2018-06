Perišić uvjeren da počinju rasti krila, Modrić objasnio koji je jedini put do uspjeha!

Hrvatska nogometna reprezentacija napravila je veliki posao u Kalinjingradu i pobjedom 2:0 najavila pohod prema eliminacijskoj fazi. No, najvažnije je da igrači nisu poletjeli te da su koncentrirani na sljedeći ogled

'Došli smo po pobjedu, jer svi znamo koliko je ta prva utakmica važna. Vjerujem da će nam ona sada dati krila, odnosno neće nas opustiti. Bilo je nešto sitnih grešaka koje moramo popraviti, ali mislim da možemo itekako biti zadovoljni našom prezentacijom. Možda je šteta što nismo uspjeli zabiti još koji gol', rekao je nakon utakmice Ivan Perišić te najavio ogled u Nižnji Novgorodu:

'Sada se okrećemo Argentini, a cilj nam je ionako isti. Pokušat ćemo i njih pobijediti.'

Luka Modrić također je bio zadovoljan nakon trijumfa.

'Odigrali smo dobru, kompaktnu, zrelu utakmicu, djelovali smo kao momčad i to je najvažnije. Nisu nam se raspadale linije, to je ključ uspjeha. S dva smo gola napravili važan korak prema drugom krugu, no imamo još posla i moramo se dobro pripremiti za preostale utakmice. Cijela je momčad odigrala borbeno, svi su dali svoj maksimum, a to je jedini način da ostvarimo pravi rezultat. Naravno, uz malo sreće. Borba i samo borba jedini je put do uspjeha,' naglasio je naš slavni veznjak.