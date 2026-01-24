Pavić s partnerom u osmini finala i čeka hoće li mu Mektić biti sljedeći protivnik

Pavić i Arevalo su sa 7:5, 6:1 poslije 73 minute igre pobijedili indijsko-austrijski par kojeg čine Sriram Balaji i Neil Oberlaitner.

U prvom setu su Oberlaitner i Balaji pružili solidan otpor četvrtim nositeljima Paviću i Arevalu koji su im tek na kraju seta oduzeli servis za 6-5.

U drugom setu, Pavić i Arevalo su dominirali i tri puta oduzeli početni udarac suparnicima.

U osmini finala suparnici Paviću i Arevalu bit će pobjednik susreta između hrvatsko-američke kombinacije Nikola Mektić i Austin Krajicek s jedne strane američko-nizozemskog para Vasila Kirkova i Barta Stevensa.