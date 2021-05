Ovog su se svi na Rujevici pribojavali; počeo je raspad momčadi Rijeke koju na kraju sezone definitivno napušta kapetan i najbolji igrač

Momčad Rijeke ovog će ljeta doživjeti velike promjene, bilo je to jasno i ranije, no na Rujevici je sve do prije nekoliko dana tinjala nada kako će čelnici kluba ipak nekako uspjeti zadržati najboljeg igrača, kapetana Franka Andrijaševića. Na žalost, nisu uspjeli...

'Odlazim nakon prvenstva u Belgiju, sigurno ću tražiti neki izlaz, a teško da će me klub pustiti opet negdje na posudbu jer ulazim u zadnju godinu ugovora. Jedino ako dođe do raskida ugovora, onda bi opcija mogla biti Rijeka, ali ne vjerujem da će me pustiti. Iskreno, mislim da će biti jako teško vratiti se, bez obzira koliko meni znači Rijeka. No, nikad se ne zna…', rekao je prije nekoliko dana kapetan Rijeke Franko Andrijašević (29).

Na Rujevicu se vratio prije dvije sezone kao igrač belgijskog Genta na posudbi. I ponovno proigrao, nosio je Franko Rijeku prošle i ove sezone u kojoj se momčad s Rujevice još bori za plasman u Europu. Ako ga i izbori, Franko neće predvoditi momčad u sljedećoj sezoni. To je sada sigurno jer one minimalne šanse da raskine ugovor s Gentom kako bi karijeru nastavio u Rijeci nisu se ostvarile. Naime, Gent je uspio 'prodati' Franka Andrijaševića, a on će prihvatiti bogatu ponudu koja je za njega stigla iz daleke Kine!

Navodno mu je ambiciozni drugoligaš Zhejiang Professional ponudio ugovor kakav se ne odbija, na kraju će dobro zaraditi i Gent i Franko. Zhejiang stvara momčad s kojom želi izboriti plasman u prvu ligu, a baš Franka Andrijaševića vide kao nositelja igre koji će im to i omogućiti. Andrijašević će odigrati još dvije preostale utakmice u Hrvatski Telekom Prvoj ligi i pomoći Rijeci u borbi za Europu, a potom se vraća u Gent kako bi 'riješio' papirologiju i krenuo put Kine. Koliko će Franko Andrijašević nedostajati Rijeci? Samo je ove sezone u 38 utakmica u svim natjecanjima za Rijeku zabio 13 golova uz sedam asistencija...