Ovo je njegova prilika; mora preuzeti Duvnjakovu ulogu i povesti Hrvatsku do medalje

Luka Cindrić više nema kome dokazivati, vodio je Vardar do osvajanja Lige prvaka, a proglašen je i najboljim rukometašem za prošlu sezonu, u Europi i Hrvatskoj. No, nakon ozljede zbog koje je otpao Domagoj Duvnjak pred Lukom je najveći izazov, mora preuzeti vođenje reprezentacije na ovom EP-u

Svoju je rolu u velikoj pobjedi protiv Srbije (32:22) na otvaranju Europskog prvenstva Luka Cindrić odradio savršeno. Za 20 minuta na terenu zabio je četiri gola iz isto toliko pokušaja, podijelio je nekoliko asistencija... To i je njegov zadatak na terenu, pokazao je koliko može i zna na prošlom SP-u. Sjajno se nadopunjavao s Domagojem Duvnjakom, trebao je to biti naš udarni dvojac na ovom EP-u. No, Duvnjak se ozlijedio u posljednjim trenucima utakmice sa Srbijom...