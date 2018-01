Emotivni Mirko Alilović priznao da je protiv Srbije imao i dodatni motiv

U siječnju 2016. godine Mirko je odlučio reći zbogom hrvatskoj reprezentaciji. Nije tada bio u najboljoj formi, zaredale su se kritike na njegov račun, ali najviše ga je pogodilo to što su mu 'neki tamo' napadali obitelj. Povlačenjem iz reprezentacije pokušao je zaštititi svoje najbliže...

No, povratkom Line Červara na izborničko mjesto, vratio se i Mirko Alilović. Na gol, naravno... I to kako, protiv Srbije je obranio pet udaraca, no u najvažnijim trenucima.