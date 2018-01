Ovo je naše pravo lice; s ovakvim golmanima i publikom nitko nas ne može dobiti

Hrvatska je pobijedila Norvežane 32:28, bila je to utakmica koju smo morali dobiti, a takve je najteže igrati. Veliko se olakšanje vidjelo na licima naših rukometaša, nakon poraza od Švedske i teške pobjede protiv Bjelorusa trebala im je ova utakmica...

'To je bilo to, ali možemo mi i bolje', rekao je Cindra i nastavio:

I navijači su se napokon ukazali, u Areni Zagreb napravili su sjajnu atmosferu.

'Publika je bila na visokom nivou, bili su nam vjetar u leđa, hvala im. Ovo je putokaz kako igrati protiv Francuza. Očekujemo da na tribinama bude potpuna ludnica. Dobro smo se spremili, vidjelo se to kad smo ostali s dva igrača manje. Znam po sebi kako je to kad imaš dva viška, to je teško, psihološki pritisak, svi čekaju kao nekakav zicer, laki gol... A tebi se sve suzi, nije lako krenuti na četvoricu. A i Štrlek je izvrsno reagirao. To je najbolji pokazatelj koliko smo bili u utakmicu', kazao je Cindrić i s olakšanjem zaključio:

'Ovih par dana odmora će nam jako dobro doći, potrošili smo se psihički i fizički, trebat će nam taj odmor...'

Kapetan Igor Vori odigrao je još jednu 'kapetansku' utakmicu, gotovo savršen u obrani...

'Ponosan sam na cijelu Hrvatsku, na Zagreb, na suigrače... Ma na sve sam ponosan. Izvukli smo se nakon teške situacije... Ali znao sam da to možemo, da smo kvalitetni. Od prve do 60. minute smo bili sjajni, igrali pametno, sve držali u svojim rukama', pričao je zadovoljni Vori i nastavio:

'Sve frustracije su nestale kad je Štrlek ukrao onu loptu kad smo ostali s četvoricom na terenu. To je stvarno nešto nevjerojatno!'