Izbornik Červar nije se suzdržao: Nikad u mojoj zemlji nisam dobio toliko uvreda...

Hrvatski rukometaši su na Euru svladali Norvešku 32:28, a poslije utakmice dušu je otvorio hrvatski izbornik Lino Červar koji je otkrio sa čime se sve suočio uoči ovog dvoboja

'Nikad u mojoj zemlji nisam dobio toliko uvreda kao u zadnjih nekoliko dana. To mi rade cijelu karijeru, ali to je kod nas normalno. Ni ja nisam svetac i ja griješim, ali treba biti dostojanstva. Jesam za kritike, ali ne za uvrede, na to sam jako osjetljiv', dodao je hrvatski izbornik za RTL.