Ovo je dokaz da će Dinamo s norveškim Rosenborgom imati itekako težak posao

Nakon prolaska protiv mađarskog Ferencvarosa u 3. pretkolu, nogometaši Dinama stigli su na korak do ulaska u najelitnije klupsko natjecanje, Uefinu Ligu prvaka. A posljednja prepreka pred Bjeličinom momčadi norveški je Rosenborg

Ono što je zanimljivo jest činjenica da Dinamo i Rosenborg još nikad nisu igrali u službenim utakmicama, ali da je 'modrima' problem igrati s Norvežanima potvrđuju sljedeći podatci.

U pet dosadašnjih ogleda, Dinamo je tek jednom upisao pobjedu. I bilo je to u sezoni 2017/18, kada je u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige s 2:1 svladao ODD Skien. Iz te Dinamove momčadi trenutno su na Maksimiru šestorica igrača (Livaković, Stojanović, Lešković, Moro, Gojak, Zagorac).

Uzvrat u Norveškoj te je godine završio 0:0, pa je na kraju Dinamo i prošao u sljedeću rundu natjecanja. Bila je to ujedno i jedan od tri utakmice koje su završile remijima. Dramatično je bilo i u sezoni 2015/16, kada je Dinamo igrao protiv Moldea. Nakon zagrebačkih 1:1, u uzvratu je bilo 3:3 te je Dinamo zbog većeg broja golova u gostima prošao dalje. S time da je u tom uzvratu već do 22. minuti Dinamo, kojeg je s klupe vodio Zoran Mamić, imao vodstvo 3:0.

Do kraja prvog dijela, domaćini su smanjili na 1:3, a onda s još dva gola do 75. minute posve zakomplicirali utakmicu. Ipak, rezultat se nije više mijenjao, pa je Dinamo prošao dalje, a potom i stigao do skupina Lige prvaka.

Jedini poraz u ogledima s Norvežanima Dinamo je doživio u sezoni 2007/08, kada je igrao u skupini Europske lige. S time da se tada igrala samo jedna utakmica. Protivnik 'modrima' bio je Brann iz Bergena, a domaćini su slavili 2:1. Bila je to Dinamu druga utakmica u skupini i već nakon tog poraza bilo je jasno da Dinamo neće moći proći skupinu.

Prema tome, koliko god imali visoko mišljenje o hrvatskom nogometu, ili bolje reći, podcjenjujemo norveški, ovi rezultati samo potvrđuju da će Dinamo imati težak posao u ogledima s Rosenborgom.

Međutim, sigurni smo da je toga svjestan i trener Nenad Bjelica i da će od svojih igrača izvuči maksimum, kako bi ove jeseni u Zagreb dovukli najveće europske klubove.