Ovakvog Kramarića trebamo na Euru i da opet zabije na Wembleyju: Imam još prostora za napredak

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u subotu je doznao protiv kojih će momčadi igrati na Euru 2020. godine, ali i još jednom spoznao kakve igrače ima u svojim redovima. Jer u strijelce su se upisali Andrej Kramarić i Mario Pašalić

Hrvatska nogometna reprezentacija, uz nešto malo drame, ali na što smo već i navikli, prošla je kvalifikacije te će sljedećeg ljeta po šesti put igrati na Europskom prvenstvu.

Subotnji ždrijeb Hrvatskoj je dodijelio skupiniu u kojoj su Engleska (14. lipnja), Češka (19. lipnja) te pobjednik play-offa C, a to mogu biti Norveška, Izrael, Škotska ili Srbija.

No, s obzirom na iskustvo s prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva i osvojenog srebra, optimizam ali i oprez te skromnost kojim zrači izbornik Zlatko Dalić, jasno je da od Hrvatske i sljedećeg ljeta možemo očekivati - dosta.

>> Češki 'učenik' Nenada Bjelice najavljuje neuspjeh Hrvata: Nikad nisu povezali dva uspješna turnira

Važnu ulogu u Dalićevom sastavu na tom bi turniru trebao imati i Andrej Kramarić, 28-godišnji Zagrepčanin, koji se ove jeseni borio s ozljedom koljena, ali i u utakmicama u kojima je igrao za svoj Hoffenheim, uredno zabijao. A da taj posao itekako dobro odrađuje, potvrdio je i u subotu, kada je već u šestoj minuti zabio za vodstvo protiv Fortune iz Düsseldorfa.

'Zabio jesam, ali nije to još to. Nemam bolova, ali koljeno je malo natečeno. Na svu sreću, normalno treniram i igram, a to mi je u ovom trenutku najvažnije', javio nam se Andrej Kramarić u nedjelju ujutro iz klupskog kampa, nakon doručka, gdje nakon utakmice dolaze na 'rekuperaciju'.

Vi i s takvim problemima, jer operirali ste krajem kolovoza koljeno, pa prolazili terapiju, ali i novu upalu, u svakoj utakmici u kojoj igrate postižete po gol, što je izniman postotak.

'Naravno da sam sretan i zadovoljan zbog toga, ali više bih volio da sam bio zdrav i više igrao. Nakon prvog povratka na teren krajem listopada nisam očekivao nove probleme, ali što je tu je. Na svu sreću, koljeno je sada puno bolje reagiralo. A ja sam svjestan da mogu puno bolje, samo da uhvatim ritam jer još uvijek nisam 100 posto fit'.

A na koliko ste posto?

'Pa na nekih 70, eventualno 80 posto. Ponavljam, sretan sam što normalno treniram, ali ja itekako dobro poznajem svoje tijelo i znak koliko još imam prostora. Sada treniram s ekipom, ali nisam radio individualno, jer sam morao biti oprezan'.